Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher und Autoknacker

Lüdenscheid (ots)

In der Nacht auf Samstag wurden zwei Lüdenscheider von einem Einbrecher an der Parkstraße überrascht. Sie waren im Keller des Einfamilienhauses beschäftigt und hörten gegen Mitternacht Geräusche aus dem Erdgeschoss. Dort erblickten sie einen schwarz gekleideten Mann, der schnell durch ein geöffnetes Fenster nach Draußen flüchtete. Scheinbar wurde zuvor ein Fenster aufgehebelt, Teile des Hauses waren durchwühlt und Schmuck und Bargeld wurden entwendet. Die Kripo erschien vor Ort und nahm ihre Ermittlungen auf, nun werden Zeugen gesucht.

Am Wochenende wurden mehrere Autos geknackt. In der Nacht auf Freitag Am Neuen Haus, hier wurden Werkzeuge aus dem Fahrzeug eines Handwerkers gestohlen. In der Nacht auf Samstag wurden die Kennzeichen eines Autos Am Neuen Huas gestohlen. Am Drosselweg wurde am Samstag zudem zwischen 8.30-12.40 Uhr die Scheibe eines Autos eingeschlagen, hier wurde jedoch nichts entwendet. Die Polizei ermittelt zu den Taten und bittet Zeugen um Hinweise. (lubo)

