Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: 1. Ergänzungsmeldung - Vollsperrung aufgehoben

A4 Höhe Erfurt (ots)

Die Vollsperrung der A4 in Fahrtrichtung Dresden, zwischen den Anschlussstellen Erfurt-Ost und Erfurt-Vieselbach wurde aufgehoben.

Der rechte Fahrstreifen ist weiterhin gesperrt.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell