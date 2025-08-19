API-TH: 1. Ergänzungsmeldung - Vollsperrung aufgehoben
A4 Höhe Erfurt (ots)
Die Vollsperrung der A4 in Fahrtrichtung Dresden, zwischen den Anschlussstellen Erfurt-Ost und Erfurt-Vieselbach wurde aufgehoben.
Der rechte Fahrstreifen ist weiterhin gesperrt.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier
Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx
Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell