Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: von der Spur abgekommen

A4 Erfurter Kreuz (ots)

Durch einen kurzfristigen Fahrstreifenwechsel kollidierte heute Vormittag ein 24-jähriger Skoda-Fahrer mit dem Verkehrsteiler auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden, am Erfurter Kreuz.

Der junge Mann wechselte im letzten Moment auf die Parallelfahrbahn, um auf die A71 überzufahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Verkehrsteiler. In der weiteren Folge kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb im Grünstreifen stehen.

Er und seine 23-jährige Beifahrerin wurden dabei verletzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Aufgrund der Bergungsmaßnahmen musste die Überfahrt auf die A71 kurzzeitig gesperrt werden.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell