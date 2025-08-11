Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Kollision mit Pannen-Sattelzug

Bild-Infos

Download

A4 Höhe Gotha-Boxberg (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der A4, kurz vor der Anschlussstelle Gotha-Boxberg in Fahrtrichtung Dresden.

Der 63-jährige Fahrer eines Lkw übersah einen Sattelzug, welcher aufgrund einer Panne auf dem Seitenstreifen stand. Nach ersten Erkenntnissen kam er aufgrund von Unachtsamkeit zu weit nach rechts von seinem Fahrstreifen ab und kollidierte in der weiteren Folge mit dem Sattelzug auf dem Pannenstreifen. Dabei wurde der 63-jährige Mann verletzt.

Durch die Kollision beider Fahrzeuge riss die Plane des stehenden Sattelzuges auf. Hierbei wurde die Ladung beschädigt. Diese bestand aus mehreren Farbbehältnissen. Die Farbe lief aus und verteilte sich auf der Fahrbahn.

Aufgrund der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen wurde die Richtungsfahrbahn Dresden für ca. 90 Minuten voll gesperrt. Für die umfangreichen Reinigungsarbeiten wurde eine Kehrmaschine benötigt.

Der Fahrer des Pannenfahrzeuges blieb unverletzt.

Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell