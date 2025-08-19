Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Vollsperrung aufgrund einer Ölspur

A4 Höhe Erfurt (ots)

Aktuell kommt es zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden. Die Richtungsfahrbahn ist zwischen den Anschlussstellen Erfurt-Ost und Erfurt-Vieselbach voll gesperrt. Grund dafür sind Reinigungsarbeiten aufgrund einer Ölspur. Diese erstreckt sich auf einer Länge von 2 km über alle drei Fahrstreifen.

Die Auffahrt der Anschlussstelle Erfurt-Ost ist ebenfalls gesperrt.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Umleitung über die A71 und A38, oder die B7 zu nutzen.

Das Auffahren an der Anschlussstelle Erfurt-Vieselbach in Fahrtrichtung Dresden ist aufgrund von laufenden Bauarbeiten nicht möglich.

Die Reinigungsarbeiten werden voraussichtlich bis zum späten Nachmittag andauern.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell