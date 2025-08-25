PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: tödlicher Verkehrsunfall im Gegenverkehr

A4 Höhe Apolda (ots)

Am vergangenen Samstag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der A4, zwischen den Anschlussstellen Apolda und Weimar.

Die 47-jährige Fahrerin eines Mercedes verlor auf der Richtungsfahrbahn Dresden die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte kurz vor der Anschlussstelle Apolda gegen die Mittelschutzplanke.

Durch die Kollision lösten sich Teile der Schutzplanke und schleuderten in den Gegenverkehr auf die Richtungsfahrbahn Frankfurt. Dort prallte eines der Teile auf die Motorhaube eines VWs, durchschlug die Frontscheibe und traf die 75-jährige Beifahrerin tödlich.

Die Fahrerin des Mercedes, ihr 52-jähriger Beifahrer sowie der 74-jährige Fahrer des VWs wurden leichtverletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Richtungsfahrbahn Dresden war für ca. eine Stunde und die Richtungsfahrbahn Frankfurt für ca. drei Stunden voll gesperrt.

Der entstandene Sachschaden wird auf 80.000 geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Alle Meldungen Alle
  • 19.08.2025 – 15:43

    API-TH: 1. Ergänzungsmeldung - Vollsperrung aufgehoben

    A4 Höhe Erfurt (ots) - Die Vollsperrung der A4 in Fahrtrichtung Dresden, zwischen den Anschlussstellen Erfurt-Ost und Erfurt-Vieselbach wurde aufgehoben. Der rechte Fahrstreifen ist weiterhin gesperrt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Autobahnpolizeiinspektion Pressestelle Natalie Meier Telefon: 036601 70103 E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 15:07

    API-TH: Vollsperrung aufgrund einer Ölspur

    A4 Höhe Erfurt (ots) - Aktuell kommt es zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden. Die Richtungsfahrbahn ist zwischen den Anschlussstellen Erfurt-Ost und Erfurt-Vieselbach voll gesperrt. Grund dafür sind Reinigungsarbeiten aufgrund einer Ölspur. Diese erstreckt sich auf einer Länge von 2 km über alle drei Fahrstreifen. Die Auffahrt der Anschlussstelle Erfurt-Ost ist ebenfalls ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren