Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: tödlicher Verkehrsunfall im Gegenverkehr

A4 Höhe Apolda (ots)

Am vergangenen Samstag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der A4, zwischen den Anschlussstellen Apolda und Weimar.

Die 47-jährige Fahrerin eines Mercedes verlor auf der Richtungsfahrbahn Dresden die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte kurz vor der Anschlussstelle Apolda gegen die Mittelschutzplanke.

Durch die Kollision lösten sich Teile der Schutzplanke und schleuderten in den Gegenverkehr auf die Richtungsfahrbahn Frankfurt. Dort prallte eines der Teile auf die Motorhaube eines VWs, durchschlug die Frontscheibe und traf die 75-jährige Beifahrerin tödlich.

Die Fahrerin des Mercedes, ihr 52-jähriger Beifahrer sowie der 74-jährige Fahrer des VWs wurden leichtverletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Richtungsfahrbahn Dresden war für ca. eine Stunde und die Richtungsfahrbahn Frankfurt für ca. drei Stunden voll gesperrt.

Der entstandene Sachschaden wird auf 80.000 geschätzt.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell