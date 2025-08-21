PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Kleinbus fährt auf Sattelanhänger auf Autobahn 4 bei Wandersleben auf!

Drei Gleichen (ots)

Am gestrigen Mittwochabend, um 23:55 Uhr, befuhr ein 22-jähriger polnischer Fahrzeugführer eines Kleinbus Ford Transit die Autobahn 4 in Richtung Dresden nach der Anschlussstelle Gotha. Infolge von Sekundenschlaf kollidierte der Kleinbusfahrer trotz Ausweichens noch mit dem linken Heck eines vor ihm fahrenden deutschen Sattelanhängers. In der weiteren Folge kam der Kleinbus nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der dortigen Mittelleitplanke und kam schlussendlich auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Der 27-jährige polnische Beifahrer wurde durch Aufprall auf den Sattelanhänger eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr mit schwerem Gerät geborgen werden. Lebensbedrohlich verletzt wurde die Person mittels Rettungshubschrauber in eine umliegende Klinik geflogen. Zwei weitere 22-jährige polnische Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall schwer und leicht verletzt und kamen ebenfalls in umliegende Kliniken mittels Rettungswagen. Der 22-jährige Unfallverursacher wurde durch den Unfall ebenfalls leicht verletzt und wurde ebenso in ein umliegendes Krankenhaus mittels Rettungswagen verbracht. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Die Richtungsfahrbahn Dresden musste für Rettungs-, Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen für 2,5h voll gesperrt werden. Es bildete sich ein 4km langer Rückstau. Der Verkehr wurde zudem an der Anschlussstelle Gotha abgeleitet. Es entstand ein vorläufiger Gesamtschaden in Höhe von 46.000,- Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Einsatz- und Streifendienst
FS
Telefon: 036601 70125
E-Mail: api-dsl.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

