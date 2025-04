Feuerwehr Kirchhundem

FW-OE: Was für ein cooles Event - Begeisterung bei den "LöschKids Heinsberg" beim Besuch der Kreisleitstelle in Olpe

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Kirchhundem (ots)

Der Besuch der Kreisleitstelle in Olpe wurde schon mit großer Spannung und Vorfreude erwartet. Am 31. März wurden 21 "LöschKids" und 6 Betreuer*innen aus Heinsberg durch das Leitstellen Team empfangen. Nach einer kurzen informativen Einführung in die Arbeitsweise der Leitstelle in den Räumen der Kreiseinsatzeinleitung, durfte dann auch die Leistelle besichtigt werden. Hier musst der "Geräuschpegel" natürlich minimiert werden um den laufenden Leitstellenbetrieb nicht zu stören. Das haben die "LöschKids" dann auch vorbildlich gemacht. Einige der "LöschKids" durften dann auch noch einen richtigen "Notruf" an die Leitstelle absetzen. Hier zeigte sich, dass die "LöschKids" durch ihre Gruppenabende super vorbereitet waren. Dann hatte das Leitstellen Team sogar noch eine besondere Überraschung für die kleinen Besucher organisiert. Vor der Kreisleitstelle stand ein RTW des Rettungsdienst des Kreises Olpe. Die Besatzung des RTWs stellte den RTW vor und beantwortet auch sehr gern alle Fragen der "LöschKids" zu den Aufgaben des Rettungsdienstes. Ein rundum gelungenes und cooles Event für die "LöschKids" und natürlich auch das Betreuerteam. An dieser Stelle nochmals einen herzlichen Dank an das Team der Kreisleitstelle und der RTW Besatzung.

Und es gibt weiteres positives zu berichten. Nach Gründung der "LöschKids" Heinsberg im Mai 2024, werden in Kürze bereits die ersten voll motivierten Kids in die Jugendfeuerwehr der Einheit Heinsberg wechseln.

Original-Content von: Feuerwehr Kirchhundem , übermittelt durch news aktuell