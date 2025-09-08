Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Festnahme nach Ladendiebstahl

Soest (ots)

Am vergangenen Freitag wurde ein Ladendieb in einer Drogerie in der Brüderstraße auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Gegen 13:55 Uhr beobachteten zwei Ladendetektive einen verdächtigen Mann, der drei hochwertige Parfumflakons aus einem Regal nahm und in seinen Hosenbund steckte. Er passierte mit den Flakons den Kassenbereich, ohne diese zu bezahlen. Die Detektive sprachen den Tatverdächtigen daraufhin an und verständigten zeitgleich die Polizei, da der Mann sich sofort verbal aggressiv verhielt. Die hinzugerufenen Einsatzkräfte nahmen den 36-Jährigen Georgier, der sich derzeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland aufhält, vorläufig fest und brachten ihn zur weiteren Sachverhaltsklärung zur Soester Polizeiwache. Das Diebesgut mit einem Wert von mehreren Hundert Euro wurde wieder an das Geschäft ausgehändigt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Arnsberg erließ das zuständige Gericht einen Haftbefehl und der Georgier wurde in Untersuchungshaft genommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell