POL-RE: Bottrop: Geldbörse aus Handtasche gestohlen - Fahndung nach Tatverdächtiger

Recklinghausen (ots) - Eine Autofahrerin fuhr am Alten Postweg vom Fahrbahnrand aus los, dabei kam es zum Zusammenstoß mit zwei Motorradfahrern. Die 55-jährige Autofahrerin aus Oberhausen stand mit ihrem Fahrzeug am Dienstagnachmittag (14 Uhr) am Fahrbahnrand der Straße Alter Postweg (Höhe Zum Heidhof)in Fahrtrichtung Kirchhellen. Zeitgleich waren in der Gegenrichtung (Fahrtrichtung Oberhausen) ein 55-jähriger ...

