Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brand bei Recyclingfirma

Lippstadt (ots)

In der Nacht zu Montag kam es auf dem Gelände einer Recyclingfirma in der Bertramstraße in Lippstadt zu einem Brand. Gegen 2 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Berg aus Wurzelresten in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte, dass die Flammen auf eine angrenzende Halle übergriffen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen ist nicht von einer Brandstiftung auszugehen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell