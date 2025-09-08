PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brand bei Recyclingfirma

Lippstadt (ots)

In der Nacht zu Montag kam es auf dem Gelände einer Recyclingfirma in der Bertramstraße in Lippstadt zu einem Brand. Gegen 2 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Berg aus Wurzelresten in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte, dass die Flammen auf eine angrenzende Halle übergriffen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen ist nicht von einer Brandstiftung auszugehen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

