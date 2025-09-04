PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrüger geben sich als Bank-Mitarbeiter aus

Kaiserslautern (ots)

Leider zu spät hat ein Mann aus dem Stadtgebiet realisiert, dass er auf Betrüger hereingefallen ist. Der 41-Jährige erstattete am Dienstag Anzeige bei der Polizei und gab an, einen finanziellen Schaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro erlitten zu haben.

Demnach war der Betroffene vergangene Woche über einen betrügerischen QR-Code auf eine fingierte Internetseite gelockt worden. Nachdem er dort seine persönlichen Daten eingegeben hatte, erhielt der 41-Jährige einen Anruf eines vermeintlichen Bank-Mitarbeiters. Der Unbekannte teilte ihm mit, dass sein Konto für das Online-Banking gehackt worden sei und die Täter bereits diverse Überweisungen ausgeführt hätten. Um die unrechtmäßigen Transaktionen rückgängig zu machen, müsse er nun die einzelnen Buchungen mittels TAN-Verfahren stornieren.

Der 41-Jährige folgte den Anweisungen und bemerkte nicht, dass er mit der Übermittlung der jeweiligen TAN-Codes die Zahlungen nicht zurückholte, sondern damit erst für die Betrüger freigab. Das Fachkommissariat für Vermögensdelikte hat die Ermittlungen nach den Empfängern der Überweisungen aufgenommen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 04.09.2025 – 15:27

    POL-PPWP: Einbrecher zerstören Fenster

    Kaiserslautern (ots) - Praxisräume in der Pirmasenser Straße waren am Mittwoch das Ziel von Einbrechern. Am frühen Morgen lösten unbekannte Täter den Alarm aus, indem sie ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes zerstörten. Als die ausgerückte Streife vor Ort eintraf, waren die Täter bereits verschwunden. Ob sie in die Räume eindrangen oder direkt die Flucht ergriffen, ist unklar. Gestohlen wurde ersten ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 14:47

    POL-PPWP: Brand in Mehrfamilienhaus

    Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Wegen eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus rückten Einsatzkräfte am frühen Mittwochmorgen in die Berliner Straße aus. Die Feuerwehr konnte das Feuer im Treppenhaus schnell löschen, dennoch kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Zirka 30 Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen. Zwei Personen wurden mit Atemwegsbeschwerden in ein Krankenhaus gebracht, welches sie ...

    mehr
  • 02.09.2025 – 11:02

    POL-PPWP: Trickdiebe geben sich als Polizeibeamte aus

    Kaiserslautern (ots) - Trickdiebe haben am vergangenen Mittwoch einem Senior aus dem östlichen Stadtgebiet übel mitgespielt. Wie der 82-Jährige der Polizei mitteilte, klingelten gegen 12 Uhr zwei Männer an seiner Haustür. Die Unbekannten gaben sich als Polizeibeamte aus und betraten die Wohnung. Hier gaukelte das Duo dem Mann vor, das Bargeld und die Bankkarte des 82-Jährigen überprüfen zu müssen. Der Senior ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren