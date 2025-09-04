Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrüger geben sich als Bank-Mitarbeiter aus

Kaiserslautern (ots)

Leider zu spät hat ein Mann aus dem Stadtgebiet realisiert, dass er auf Betrüger hereingefallen ist. Der 41-Jährige erstattete am Dienstag Anzeige bei der Polizei und gab an, einen finanziellen Schaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro erlitten zu haben.

Demnach war der Betroffene vergangene Woche über einen betrügerischen QR-Code auf eine fingierte Internetseite gelockt worden. Nachdem er dort seine persönlichen Daten eingegeben hatte, erhielt der 41-Jährige einen Anruf eines vermeintlichen Bank-Mitarbeiters. Der Unbekannte teilte ihm mit, dass sein Konto für das Online-Banking gehackt worden sei und die Täter bereits diverse Überweisungen ausgeführt hätten. Um die unrechtmäßigen Transaktionen rückgängig zu machen, müsse er nun die einzelnen Buchungen mittels TAN-Verfahren stornieren.

Der 41-Jährige folgte den Anweisungen und bemerkte nicht, dass er mit der Übermittlung der jeweiligen TAN-Codes die Zahlungen nicht zurückholte, sondern damit erst für die Betrüger freigab. Das Fachkommissariat für Vermögensdelikte hat die Ermittlungen nach den Empfängern der Überweisungen aufgenommen. |cri

