Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brand in Mehrfamilienhaus

Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Wegen eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus rückten Einsatzkräfte am frühen Mittwochmorgen in die Berliner Straße aus. Die Feuerwehr konnte das Feuer im Treppenhaus schnell löschen, dennoch kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Zirka 30 Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen. Zwei Personen wurden mit Atemwegsbeschwerden in ein Krankenhaus gebracht, welches sie mittlerweile aber wieder verlassen konnten. Die Polizei geht derzeit von einer Brandstiftung aus und hat Ermittlungen gegen einen 42-jährigen Mann eingeleitet. Diese dauern an. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

