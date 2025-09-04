PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher zerstören Fenster

Kaiserslautern (ots)

Praxisräume in der Pirmasenser Straße waren am Mittwoch das Ziel von Einbrechern. Am frühen Morgen lösten unbekannte Täter den Alarm aus, indem sie ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes zerstörten.

Als die ausgerückte Streife vor Ort eintraf, waren die Täter bereits verschwunden. Ob sie in die Räume eindrangen oder direkt die Flucht ergriffen, ist unklar. Gestohlen wurde ersten Überprüfungen zufolge nichts. Zurück blieb der Sachschaden durch das beschädigte Fenster.

Zeugen, die zwischen 5.45 und 6.15 Uhr verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

