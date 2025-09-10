PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten in Geseke

Geseke (ots)

Am Dienstag, den 09.09.2025, kam es gegen 16:04 Uhr im Kreuzungsbereich Mittelhäuser Weg / Doktorpfad zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 25-jähriger Mann aus Rietberg den Mittelhäuser Weg und missachtete dabei offenbar die Vorfahrt einer 25-jährigen Gesekerin, die mit ihrem Fahrzeug auf der Straße Doktorpfad unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es daraufhin zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge von der Fahrbahn geschleudert. Die 25-jährige Gesekerin sowie der Beifahrer des vermeintlichen Unfallverursachers wurden dabei verletzt. Beide wurden vor Ort durch Rettungskräfte versorgt, in Rettungswagen gebracht und anschließend in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Unfallstelle war für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten zeitweise gesperrt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

