POL-SO: Drogen und mehr bei nächtlicher Durchsuchung gefunden
Lippstadt (ots)
In der Nacht zu Mittwoch kontrollierten Polizeibeamte an der Einmündung Cappelstraße / Nicolaiweg in Lippstadt einen 46-jährigen Mann, nachdem dieser sich zuvor auffällig verhalten hatte. Bei einer Durchsuchung wurden bei dem Kroaten aus Lippstadt drei Druckverschlusstüten mit Amphetamin gefunden. Zudem trug er Aufbruchwerkzeug und mehrere fremde Bankkarten sowie Ausweisdokumente mit sich.
Die Beamten nahmen den 46-Jährigen vorläufig fest. Gegen ihn wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelt.
