Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Unbekannter schlägt und tritt einen 10-Jährigen am Hauptbahnhof Mainz - Zeugenaufruf

Mainz (ots)

Am Abend des 4. September 2025 gegen 20:00 Uhr erschien ein 10-jähriger Junge in Begleitung seiner Erziehungsberechtigten bei der Bundespolizei am Hauptbahnhof Mainz. Der Junge gab an, am selben Tag gegen 16:45 Uhr von einem unbekannten Mann im Hauptbahnhof Mainz, am Treppenabgang zu Bahnsteig 6/8, zunächst getreten und anschließend mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden zu sein. Der Täter entfernte sich danach in unbekannte Richtung. Der Junge wurde durch den Schlag im Gesicht verletzt. Der 10-Jährige fuhr nach dem Vorfall zunächst nach Hause. Eine durchgeführte Videoauswertung bestätigte die Angaben des Jungen. Eine Fahndung nach dem Mann verlief bisher negativ.

Beschreibung des Tatverdächtigen: männlich, europäisches Erscheinungsbild, kräftige Statur, ca. 55-65 Jahre, graue Haare, grauer Bart, brauner Schnäuzer; bekleidet mit einer dunkelgrünen Mütze, schwarzer Jacke, blauer Jeans sowie schwarzen Schuhen.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann wegen Körperverletzung eingeleitet.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern zu melden. Hinweise können per E-Mail an bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de oder telefonisch unter 0631/34073-0 sowie bei jeder anderen Polizeidienststelle abgegeben werden.

