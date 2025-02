Polizei Bielefeld

POL-BI: Rucksackdieb auf frischer Tat überrascht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Am Donnerstag, 13.02.2025, erwischten Bauarbeiter einen Täter bei einem Diebstahl aus ihrem Firmenwagen.

Während Bauarbeiten an der Fasanenstraße gingen die Mitarbeiter sporadisch zu dem an der Straße stehenden VW Transporter. Dabei fiel ihnen ein Mann auf, der sich verdächtig an den geparkten PKW aufhielt. Als die Arbeiter gegen 08:50 Uhr erneut an ihren Handwerker Bulli herantraten, stellten sie den Diebstahl eines Rucksacks vom Fahrersitz fest. Sie sahen den zuvor wahrgenommenen verdächtigen Mann, der den Rucksack trug und sich gerade entfernen wollte. Als die Mitarbeiter ihn ansprachen blieb er stehen und bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort. Der 41-Jährige mit ukrainischer Staatsangehörigkeit stritt die Tat ab. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

