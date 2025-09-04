Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am HBF Mainz

Am frühen Morgen des 4. September 2025 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof in Mainz einen alkoholisierten Mann. Bei der Überprüfung der Personalien konnte festgestellt werden, dass gegen den 57-jährigen polnischen Staatsangehörigen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Wiesbaden wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstandes gegen sowie Angriffs auf Vollstreckungsbeamte vorlag. Des Weiteren bestanden gegen den Mann insgesamt fünf Aufenthaltsermittlungen, vier von der Staatsanwaltschaft Wiesbaden wegen Diebstahls und Raubes sowie eine von der Staatsanwaltschaft Mainz wegen Diebstahls. Der 57-Jährige wurde zur Verbüßung der Freiheitsstrafe von einem Jahr in die JVA Rohrbach verbracht.

