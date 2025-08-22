Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Behördenübergreifende Einsatzmaßnahme - Gemeinsame Kontrollen am Grenzübergang B9

Scheibenhardt (ots)

Am Donnerstag, den 21. August 2025 führte die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern Kontrollen am Grenzübergang auf der B9 durch. Die Einsatzkräfte der BPOLI Kaiserslautern wurden dabei von der Deutsch-Französischen Einsatzeinheit der Bundespolizeiabteilung Bad Bergzabern, der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit der Bundespolizeidirektion Koblenz, der Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Frankfurt am Main, der Polizeiinspektion Bad Bergzabern, der Schwerlastkontrolleinheit sowie der Kontrolleinheit Verkehrswege und der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls unterstützt.

Insgesamt waren 60 Einsatzkräfte, darunter 7 französische Beamtinnen und Beamte, im Rahmen des behördenübergreifenden Einsatzes vor Ort.

Im Verlauf der Kontrollen konnten zahlreiche Feststellungen getroffen werden. Darunter zwei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, ein Fall des Einschleusens von Ausländern, drei versuchte unerlaubte Einreisen, zwei Personen wurden zurückgewiesen und eine Person wurde festgenommen.

Es gab mehrere zollrechtliche Verstöße, davon wurden zwei vor Ort vollstreckt. Zehn Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten wurden festgestellt sowie zwei Untersagungen der Weiterfahrt ausgesprochen.

In allen Fällen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren eröffnet.

Alle beteiligten Behörden bewerteten die gemeinsame Kontrollmaßnahme als vollen Erfolg.

