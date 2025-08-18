PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Körperverletzung am Bahnhof Wörth - Zeugen gesucht

Wörth (ots)

Am 15. August 2025 gegen 18.15 Uhr wurde die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern über eine körperliche Auseinandersetzung am Bahnhof Wörth informiert. Eine Streife des Bundespolizeireviers Kandel begab sich zum Einsatzort. Dort konnten die Beteiligten zunächst nicht mehr angetroffen werden. Zeugenaussagen zufolge soll ein bislang unbekannter Mann einen anderen männlichen Reisenden gewürgt und gegen eine abgestellte S-Bahn gedrückt haben. Der Geschädigte stieß hierbei mit dem Kopf gegen eine Scheibe und stürzte anschließend in den Gleisbereich zwischen Bahnsteig und Zug. Der Täter sowie ein weiterer Mann halfen dem Geschädigten zurück auf den Bahnsteig. Im Anschluss verließ der Angreifer die Örtlichkeit zu Fuß. Auch der verletzte Mann verließ den Bahnhof. Durch eine Zeugin wurde der Vorfall videografisch festgehalten, die Aufnahmen wurden von der Polizei sichergestellt. Im weiteren Verlauf konnte der Geschädigte, ein 47-jähriger Kroate, auf einem nahegelegenen Spielplatz mit blutenden Verletzungen am Hinterkopf und Gesicht festgestellt werden. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief bislang ohne Erfolg. Es wurde eine Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen Körperverletzung eingeleitet. Die Bundespolizei bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 0631/340 73-0 oder per E-Mail unter bpoli.kaiserlautern@polizei.bund.de bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/34073-1006
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

