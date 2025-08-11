PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann greift Frau in S-Bahn an - Geschädigtenaufruf

Neustadt an der Weinstraße (ots)

Am Abend des 8. August 2025 gegen 22:20 Uhr, informierte die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn AG die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern über eine aggressive Person in der S 1 auf der Strecke von Mannheim nach Neustadt an der Weinstraße. Der Mann soll während der Fahrt eine Frau geschlagen haben. Bei der Einfahrt des Zuges in den Hauptbahnhof Neustadt konnten die Einsatzkräfte der Bundespolizei und der Polizeiinspektion Neustadt lediglich den Tatverdächtigen antreffen. Dieser reagierte sofort aggressiv und verweigerte jegliche Befolgung der polizeilichen Anweisungen. Daraufhin wurde der 49-jährige türkische Staatsangehörige gefesselt. Hierbei leistete er Widerstand und versuchte die Beamten zu treten. Zudem beleidigte und bedrohte er die Einsatzkräfte. Der 49-Jährige hatte einen Atemalkoholwert von 0,6 Promille. Der Mann wurde anschließend in eine psychiatrische Klinik in Bad Dürkheim eingewiesen. Gegen ihn wurden unter anderem Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung eingeleitet. Die mutmaßlich geschädigte Frau konnte im Zug nicht mehr festgestellt werden.

Personen, die den Vorfall beobachtet haben und die bislang noch unbekannte Frau, die geschlagen worden sein soll, werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631/34073-0 oder per E-Mail an bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de zu melden.

