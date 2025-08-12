PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann überquert Bahnübergang trotz Rotlicht und verursacht Schnellbremsung

Gensingen (ots)

Am 11. August 2025 gegen 14:30 Uhr, erhielt die Bundespolizeiinspektion Kaiserlautern die Mitteilung, dass ein Fahrzeug den Bahnübergang auf der L420 zwischen Gensingen und Horrweiler trotz rotem Haltesignal überquert hatte. Dabei kollidierte der PKW mit der sich schließenden Halbschranke und fuhr weiter. Der Triebfahrzeugführer der herannahenden RE3 von Mainz Hbf nach Gensingen musste eine Schnellbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Das Fahrzeug passierte den Bahnübergang nur wenige Meter vor dem durchfahrenden Zug. Das Schienenfahrzeug kam nach dem Bahnübergang zum Stehen. Es wurden keine Bahnreisenden verletzt. Zeugen merkten sich das amtliche Kennzeichen des PKW, bevor sich das Fahrzeug unerlaubt vom Unfallort entfernte. Es konnte durch die Polizei festgestellt werden, dass es sich bei dem Fahrer um einen 84-jährigen Deutschen handelte. Der betroffene Bahnübergang wurde durch die DB Netz AG bis zum Abschluss der Reparaturarbeiten gesichert. Gegen den 84-Jährigen wird unter anderem wegen der Gefährdung des Bahnverkehrs sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/34073-1006
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 12:49

    BPOL-KL: Mann greift Frau in S-Bahn an - Geschädigtenaufruf

    Neustadt an der Weinstraße (ots) - Am Abend des 8. August 2025 gegen 22:20 Uhr, informierte die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn AG die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern über eine aggressive Person in der S 1 auf der Strecke von Mannheim nach Neustadt an der Weinstraße. Der Mann soll während der Fahrt eine Frau geschlagen haben. Bei der Einfahrt des Zuges in den Hauptbahnhof Neustadt konnten die ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 14:21

    BPOL-KL: Aggressiver Mann im Hauptbahnhof Mainz festgestellt

    Mainz (ots) - Am 5. August 2025 gegen 16:10 Uhr wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof Mainz durch Mitarbeitende der Deutsche Bahn AG über eine aggressive männliche Person im Gleisüberbau informiert. Laut Mitteilung soll der Mann mit Glasflaschen geworfen und Reisende belästigt haben. Vor Ort konnten die Bundespolizisten den Mann antreffen. Dieser zeigte sich gegenüber der Streife unkooperativ. Zeugenbefragungen vor ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 12:47

    BPOL-KL: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

    Mainz (ots) - Am Abend des 5. August 2025 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei im Hauptbahnhof Mainz einen 52-jährigen Deutschen. Bei der polizeilichen Überprüfung stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Wiesbaden bestand. Der 52-Jährige war wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 2.955 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 197 Tagen verurteilt worden. Da der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren