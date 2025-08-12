Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann überquert Bahnübergang trotz Rotlicht und verursacht Schnellbremsung

Gensingen (ots)

Am 11. August 2025 gegen 14:30 Uhr, erhielt die Bundespolizeiinspektion Kaiserlautern die Mitteilung, dass ein Fahrzeug den Bahnübergang auf der L420 zwischen Gensingen und Horrweiler trotz rotem Haltesignal überquert hatte. Dabei kollidierte der PKW mit der sich schließenden Halbschranke und fuhr weiter. Der Triebfahrzeugführer der herannahenden RE3 von Mainz Hbf nach Gensingen musste eine Schnellbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Das Fahrzeug passierte den Bahnübergang nur wenige Meter vor dem durchfahrenden Zug. Das Schienenfahrzeug kam nach dem Bahnübergang zum Stehen. Es wurden keine Bahnreisenden verletzt. Zeugen merkten sich das amtliche Kennzeichen des PKW, bevor sich das Fahrzeug unerlaubt vom Unfallort entfernte. Es konnte durch die Polizei festgestellt werden, dass es sich bei dem Fahrer um einen 84-jährigen Deutschen handelte. Der betroffene Bahnübergang wurde durch die DB Netz AG bis zum Abschluss der Reparaturarbeiten gesichert. Gegen den 84-Jährigen wird unter anderem wegen der Gefährdung des Bahnverkehrs sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

