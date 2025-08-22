Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Tag der offenen Tür bei der Bundespolizei in Kandel

Wie bereits in der Pressemitteilung vom 12. Juni 2025 angekündigt https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70139/6054219, wird das neue Bundespolizeirevier Kandel seine Pforten für Interessierte öffnen. Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit sich die Räumlichkeiten der Dienststelle, Fahrzeuge sowie Führungs- und Einsatzmittel anzuschauen. Außerdem beantwortet die Einstellungsberatung Fragen rund um die Ausbildung und das Studium bei der Bundespolizei. Natürlich stehen auch die Kolleginnen und Kollegen Rede und Antwort für jedwede Fragen. Die Bundespolizei freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher am Samstag, den 13. September 2025 in der Zeit von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr. Das Bundespolizeirevier finden Sie Am Dörniggraben 8 in 76870 Kandel.

