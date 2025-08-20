Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Lebensretter für Zivilcourage durch die Bundespolizei geehrt

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Lebensretter für Zivilcourage durch die Bundespolizei geehrt Am 20. Juli 2025 überquerte um ca. 23.30 Uhr ein stark alkoholisierter 35-Jähriger Mann im Hauptbahnhof Mainz die Gleise von Bahnsteig 1 auf Bahnsteig 2. Zu diesem Zeitpunkt stand Julien Schwarz ein Buch lesend und auf seine Freundin wartend auf Bahnsteig 2. Plötzlich nahm er eine Bewegung im Gleis wahr und realisierte, dass ein Mann im Gleis schwankend vor der Bahnsteigkante stand. Nur neun Sekunden vor der Durchfahrt eines Güterzuges gelang es dem 28-Jährigen den Mann auf den Bahnsteig zu ziehen. Die Videoauswertung ergab zudem, dass Julien Schwarz nicht allein auf dem Bahnsteig stand, dennoch der Einzige war, der geistesgegenwärtig handelte. Eine heraneilende Streife der Bundespolizei beobachtete den Gesamtsachverhalt. Der Leiter der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, Holger Bloßfeld, nahm dies zum Anlass, Herrn Schwarz einzuladen und dessen Mut sowie Unerschrockenheit zu würdigen. Polizeioberrat Bloßfeld stellte klar heraus, dass ohne das couragierte Eingreifen von Julien Schwarz der 35-Jährige heute nicht mehr am Leben wäre.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell