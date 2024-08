Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen

Innenministerium NRW: Erfolgreiche Einstellungsoffensive: Erneut beginnen 3.000 Menschen ihre Ausbildung bei der Polizei

40217 (ots)

Innenminister Reul: Das sind hervorragende Nachrichten für das Land

Am 1. September 2024 beginnen 3.000 Kommissaranwärterinnen und -anwärter ihre Ausbildung bei der Polizei. Zum zweiten Mal in Folge erreicht die Polizei Nordrhein-Westfalen damit ihr selbst gestecktes Ziel an Neueinstellungen. Zum ersten Mal sind auch Absolventen der Fachoberschule Polizei unter den Anwärterinnen und Anwärtern.

Innenminister Herbert Reul: "Das sind hervorragende Nachrichten für das Land und gute Aussichten für die Zukunft der Polizei Nordrhein-Westfalen. Wir haben keine Nachwuchsprobleme. Dass sich so viele Frauen und Männer in den Dienst des Staates stellen wollen, finde ich sensationell. Nachdem wir letztes Jahr mit dem größten Einstellungsjahrgang bei der Polizei Nordrhein-Westfalen Geschichte geschrieben haben, machen wir weiter damit und bauen den Personalkörper weiter auf."

Insgesamt haben sich für den kommenden Jahrgang über 11.200 Menschen beworben. Die nordrhein-westfälische Polizei hat im Zuge der aufgestockten Ausbildungskapazitäten und der wachsenden Aufgaben weiter die Personalwerbung intensiviert. Mit der Arbeit der "Task Force 3.000" wurde die Nachwuchswerbung systematisch weiterentwickelt. Dabei ging es auch darum, junge Menschen anzusprechen, die den Polizeiberuf nach dem Schulabschluss noch nicht im Blick hatten. Dazu gehören auch Studierende aus anderen Fachrichtungen, die sich umorientieren möchten, oder junge Menschen mit anderweitiger Berufsausbildung, die sich für den Polizeiberuf begeistern.

Vor zwei Jahren wurde der Bildungsgang "Fachoberschule Polizei (FOS)" für Absolventinnen und Absolventen der Realschulen eingeführt. Neben Unterricht in den Fächern Recht und Staatslehre durchlaufen die Schülerinnen und Schüler der 15 Berufskollegs Praktika in den Kreispolizeibehörden. Die Schülerinnen und Schüler erlangen eine speziell auf das anschließende duale Studium Polizeivollzugsdienst zugeschnittene Fachhochschulreife. 281 Anwärter des aktuellen Einstellungsjahrganges sind "FOSler".

Inklusive der Auszubildenden arbeiten rund 60.000 Menschen bei der Polizei Nordrhein-Westfalen. Über 41.000 davon sind Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte.

Original-Content von: Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen, übermittelt durch news aktuell