Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fußgängerin - Verursacher flüchtig

Möhnesee (ots)

Am Mittwoch, 10.09.2025, gegen 10:50 Uhr, kam es im Bereich der Einmündung Südufer/Hoher Stoß zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin leicht verletzt wurde.

Eine 66-jährige Frau aus Möhnesee war mit ihren Hunden zu Fuß unterwegs, als sie beim Überqueren der Straße Südufer von einem unbekannten Pkw erfasst wurde. Dieser fuhr zunächst an sie vorbei, setzte dann aber zurück und traf die 66-jährige mit seinem Fahrradanhänger am Oberschenkel. Dadurch erlitt sie leichte Schmerzen.

Der beteiligte Pkw setzte seine Fahrt in Richtung "Hoher Stoß" fort, ohne anzuhalten. Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug liegen bislang nur sehr wenige vor. Es soll sich um einen grauen Kombi mit dem Kennzeichenfragment HR am Anfang gehandelt haben.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum beteiligten Fahrzeug machen können, sich bei der Polizeiwache in Soest unter 02921 91000 oder bei der nächsten Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell