Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Anröchte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße "Feldmark" in Anröchte-Effeln wurde am Mittwochabend ein 56-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Der Mann aus Münster fuhr gegen 19:15 Uhr mit seiner Kawasaki in Richtung Uelde. Vor ihm fuhr eine 19-Jährige aus Anröchte. Als die junge Frau ihren VW Polo im Bereich der Einmündung zur Straße "Friggenplass" verkehrsbedingt abbremsen musste, fuhr der 56-Jährige mit seinem Motorrad auf den Wagen auf.

Dabei erlitt der Münsteraner schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Sein Zweirad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Straße war während der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

