Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Rüsselsheim: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Rüsselsheim (ots)

Am Montag, den 26.05.2025 um 17:17 Uhr kam es auf der B43 / B519 von Rüsselsheim in Fahrtrichtung Flörsheim zu einem Verkehrsunfall im Kurvenbereich. Ein Pkw kam in der Abfahrt der B43 nach links von der Fahrbahn ab und verunfallte an der Leitplanke. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro. Die Fahrbahn wurde zur Bergung ca. 20 Minuten gesperrt.

Ebenfalls beteiligt am Unfall ist vermutlich ein Motorradfahrer mit einem weißen Helm, welcher das Fahrzeug zuvor nötigte und abdrängte. Der Motorradfahrer entfernte sich unerkannt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, welche Beobachtungen in Zusammenhang mit dem Motorradfahrer oder dem Unfallhergang gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeistation Rüsselsheim unter der 06151 6960 zu melden.

