Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erfolgreicher Schwerpunkteinsatz - Polizei kontrolliert intensiv im Bereich Lippstadt und Soest

Lippstadt/Soest (ots)

Am Mittwoch, 10.09.2025, führte die Polizeiwache Lippstadt zwischen 14:00 und 22:00 Uhr gemeinsam mit Kräften der Bundespolizei einen groß angelegten Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung von Kriminalität im Bereich der Bahnhöfe und Innenstadtbereiche von Lippstadt und Soest durch.

Ziel des Einsatzes war es, durch verstärkte Präsenz Straftaten zu verhindern und Angsträume zu kontrollieren.

Bilanz des Einsatzes:

   - 87 Personenkontrollen
   - 13 Verkehrskontrollen
   - 1 Festnahme aufgrund eines Festnahmeersuchens
   - 1 Ingewahrsamnahme einer minderjährigen Person und Übergabe an 
     das Jugendamt
   - 1 Strafanzeige wegen Geldwäsche (inkl. Sicherstellung von 19.200
     Euro Bargeld)
   - 1 Strafanzeige gegen einen Pkw-Fahrer (Fahren ohne 
     Fahrerlaubnis, ohne Versicherungsschutz, unter Alkohol- und 
     Drogeneinfluss)
   - Weitere Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das 
     Arzneimittelgesetz, das Waffengesetz sowie das Aufenthalts- und 
     Personalausweisgesetz
   - Mehrere Fahndungstreffer und Aufenthaltsermittlungen

Besondere Feststellungen:

   - Bei einer Verkehrskontrolle in Lippstadt stellten die Beamten 
     fest, dass ein Taxi-Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Er wollte
     Fahrgäste am Bahnhof aufnehmen. Eine Blutprobe wurde angeordnet,
     die Weiterfahrt untersagt.

-Bei einer Personenkontrolle fanden die Einsatzkräfte 19.200 Euro Bargeld. Da der Betroffene widersprüchliche Angaben zur Herkunft machte, wurde das Geld beschlagnahmt und ein Verfahren wegen des Verdachts der Geldwäsche eingeleitet.

Die Polizei wertet den Einsatz als Erfolg. Durch die konsequente Kontrolltätigkeit konnten nicht nur Straftaten verfolgt, sondern auch abschreckende Effekte erzielt werden. Die sichtbare Präsenz stieß bei Reisenden und Bahnmitarbeitern auf positive Resonanz.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

