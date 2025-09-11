Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erfolgreicher Schwerpunkteinsatz - Polizei kontrolliert intensiv im Bereich Lippstadt und Soest

Lippstadt/Soest (ots)

Am Mittwoch, 10.09.2025, führte die Polizeiwache Lippstadt zwischen 14:00 und 22:00 Uhr gemeinsam mit Kräften der Bundespolizei einen groß angelegten Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung von Kriminalität im Bereich der Bahnhöfe und Innenstadtbereiche von Lippstadt und Soest durch.

Ziel des Einsatzes war es, durch verstärkte Präsenz Straftaten zu verhindern und Angsträume zu kontrollieren.

Bilanz des Einsatzes:

- 87 Personenkontrollen - 13 Verkehrskontrollen - 1 Festnahme aufgrund eines Festnahmeersuchens - 1 Ingewahrsamnahme einer minderjährigen Person und Übergabe an das Jugendamt - 1 Strafanzeige wegen Geldwäsche (inkl. Sicherstellung von 19.200 Euro Bargeld) - 1 Strafanzeige gegen einen Pkw-Fahrer (Fahren ohne Fahrerlaubnis, ohne Versicherungsschutz, unter Alkohol- und Drogeneinfluss) - Weitere Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Arzneimittelgesetz, das Waffengesetz sowie das Aufenthalts- und Personalausweisgesetz - Mehrere Fahndungstreffer und Aufenthaltsermittlungen

Besondere Feststellungen:

- Bei einer Verkehrskontrolle in Lippstadt stellten die Beamten fest, dass ein Taxi-Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Er wollte Fahrgäste am Bahnhof aufnehmen. Eine Blutprobe wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt.

-Bei einer Personenkontrolle fanden die Einsatzkräfte 19.200 Euro Bargeld. Da der Betroffene widersprüchliche Angaben zur Herkunft machte, wurde das Geld beschlagnahmt und ein Verfahren wegen des Verdachts der Geldwäsche eingeleitet.

Die Polizei wertet den Einsatz als Erfolg. Durch die konsequente Kontrolltätigkeit konnten nicht nur Straftaten verfolgt, sondern auch abschreckende Effekte erzielt werden. Die sichtbare Präsenz stieß bei Reisenden und Bahnmitarbeitern auf positive Resonanz.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell