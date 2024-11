Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Sandstraße

Trickdiebstahl in Wäscherei

Coesfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Täter betrat am 06.11.2024 eine Wäscherei auf der Sandstraße in Ascheberg und gab vor, einen großen Karton zum Transport zu benötigen. Hierzu musste die Betreiberin in den Keller der Wäscherei und ließ den Unbekannten im Ladenlokal allein zurück.

Bei ihrer Rückkehr verließ er unter einem Vorwand die Wäscherei und kehrte nicht zurück.

Der Betreiberin fiel sofort auf, dass ihre Kasse verschoben und das daneben deponierte Pfefferspray entwendet worden war. Bargeld fehlte nicht.

Ein Kunde kam in der Zeit des "Kellergangs" ins Geschäft. Es ist davon auszugehen, dass er den Täter störte.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

- etwa 30 Jahre alt - weiße Jacke - gepflegtes Erscheinungsbild - sprach akzentfreies Hochdeutsch

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-140.

