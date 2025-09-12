PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Mercedes prallt gegen Baum

Lippstadt (ots)

Ein 82-jähriger Mann wurde am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Lippstadt schwer verletzt. Der Lippstädter fuhr gegen 8:30 Uhr mit seinem Mercedes auf der Lipperoder Straße in Richtung Stadtmitte. Im Bereich zwischen der Einmündung zur Mastholter Straße und der Kreuzung Lipperoder Straße / Lippertor / Doktor-Wilhelm-Röpke-Straße / Wiedenbrücker Straße kam das Auto mutmaßlich wegen eines medizinischen Notfalls beim Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 82-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

