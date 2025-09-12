PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zwei Schwerverletzte bei Arbeitsunfall

Werl (ots)

Bei einem Arbeitsunfall in Werl-Hilbeck wurden am Donnerstagmorgen zwei Personen schwer verletzt. Die Mitarbeiter eines Unternehmens für Straßensanierung wollten gegen 8:10 Uhr im Bereich des Höhenwegs ein Bitumenfass an einer Asphaltspritze wechseln, als dieses aus bislang ungeklärter Ursache explodierte.

Durch die Explosion erlitten die beiden Männer, ein 65-Jähriger aus Bad Hersfeld und ein 43-Jähriger aus Norden, schwere Verletzungen. Der 43-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, den 65-Jährigen brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Das Amt für Arbeitsschutz erschien an der Unfallstelle und übernahm zuständigkeitshalber die Ermittlungen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 12.09.2025 – 07:42

    POL-SO: Mercedes prallt gegen Baum

    Lippstadt (ots) - Ein 82-jähriger Mann wurde am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Lippstadt schwer verletzt. Der Lippstädter fuhr gegen 8:30 Uhr mit seinem Mercedes auf der Lipperoder Straße in Richtung Stadtmitte. Im Bereich zwischen der Einmündung zur Mastholter Straße und der Kreuzung Lipperoder Straße / Lippertor / Doktor-Wilhelm-Röpke-Straße / Wiedenbrücker Straße kam das Auto mutmaßlich wegen eines medizinischen Notfalls beim Fahrer nach links von ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 08:41

    POL-SO: Sprengung eines Zigarettenautomaten in Lippstadt-Cappel

    Lippstadt (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen gegen 04:09 Uhr erhielten Einsatzkräfte der Polizei den Hinweis auf eine Sprengung eines Zigarettenautomaten an der Cappeler Stiftsallee. Beim Eintreffen der Beamten war der Automat bereits erheblich beschädigt. Im Ausgabefach konnten Reste des Sprengmittels festgestellt werden, zudem war deutlicher Sprengstoffgeruch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren