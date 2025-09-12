Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zwei Schwerverletzte bei Arbeitsunfall

Werl (ots)

Bei einem Arbeitsunfall in Werl-Hilbeck wurden am Donnerstagmorgen zwei Personen schwer verletzt. Die Mitarbeiter eines Unternehmens für Straßensanierung wollten gegen 8:10 Uhr im Bereich des Höhenwegs ein Bitumenfass an einer Asphaltspritze wechseln, als dieses aus bislang ungeklärter Ursache explodierte.

Durch die Explosion erlitten die beiden Männer, ein 65-Jähriger aus Bad Hersfeld und ein 43-Jähriger aus Norden, schwere Verletzungen. Der 43-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, den 65-Jährigen brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Das Amt für Arbeitsschutz erschien an der Unfallstelle und übernahm zuständigkeitshalber die Ermittlungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell