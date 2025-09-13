Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Herdecke - Fahrradfahrerin durch Sturz schwer verletzt
Herdecke (ots)
Am Nachmittag des 12.09.2025 gegen 16:10 Uhr befuhr eine 69 Jahre alte Radfahrerin aus Bremen den Radweg am Hengsteysee in Herdecke. In der Straße im Schiffswinkel geriet sie mit dem Hinterrad in die ungenutzten Bahnschienen und stürzte. Sie erlitt eine Verletzung an der Hand und wurde in einem nahen Krankenhaus versorgt. Sachschaden entstand nicht.
