Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Versuchter Einbruch in Postfiliale

Neuenhaus (ots)

Zwischen Mittwoch, 03.09.2025, 13:00 Uhr, und Donnerstag, 04.09.2025, 10:00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter, gewaltsam in eine Postfiliale an der Dr.-Picardt-Straße in Neuenhaus einzudringen.

Nach bisherigen Erkenntnissen setzten die Täter ein bislang unbekanntes Hebelwerkzeug ein, um die Eingangstür aufzubrechen. Es blieb jedoch beim Versuch, ein Eindringen in das Gebäude gelang nicht. Die Höhe des entstandenen Schadens steht derzeit noch nicht fest.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizeidienststelle in Neuenhaus unter der Telefonnummer 05941 989850 zu melden.

