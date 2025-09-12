PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Neuenhaus - Versuchter Einbruch in Postfiliale

Neuenhaus (ots)

Zwischen Mittwoch, 03.09.2025, 13:00 Uhr, und Donnerstag, 04.09.2025, 10:00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter, gewaltsam in eine Postfiliale an der Dr.-Picardt-Straße in Neuenhaus einzudringen.

Nach bisherigen Erkenntnissen setzten die Täter ein bislang unbekanntes Hebelwerkzeug ein, um die Eingangstür aufzubrechen. Es blieb jedoch beim Versuch, ein Eindringen in das Gebäude gelang nicht. Die Höhe des entstandenen Schadens steht derzeit noch nicht fest.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizeidienststelle in Neuenhaus unter der Telefonnummer 05941 989850 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

