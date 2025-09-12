Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Bawinkel - Scheibe beschädigt
Bawinkel (ots)
Zwischen dem 29. und dem 31. August haben bislang unbekannte Täter die Fensterscheibe eines Wohnhauses an der Straße Am Park in Bawinkel beschädigt. Die Beschädigung könnte möglicherweise durch ein Luftgewehr verursacht worden sein. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lengerich unter der Rufnummer 05904/964890 in Verbindung zu setzen.
