Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Haren - Diebstahl einer Einkaufstasche
Haren (ots)
Am Bahnhofsvorplatz in der Gerhard-Book-Straße in Haren entwendete ein bislang unbekannter Täter die Einkaufstasche des Geschädigten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 33 Euro.
Die Tasche war zuvor vom Geschädigten im Bereich des Vorplatzes abgestellt worden.
Zeugen, werden gebeten, sich bei der Polizei Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.
