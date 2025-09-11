Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Meppen - Glasscheibe am Einkaufsmarkt beschädigt
Meppen (ots)
Zwischen Dienstag, 26.08.2025, 21:00 Uhr, und Mittwoch, 27.08.2025, 07:30 Uhr, kam es am K+K-Markt an der Haselünner Straße in Meppen zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter beschädigten dabei eine Glasscheibe im Eingangsbereich des Marktes. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zur Täterschaft geben können, sich bei der Polizei Meppen unter Tel. 05931/949-0 zu melden.
