POL-EL: Haren - Werkzeuge aus Scheune entwendet

Haren (ots)

Zwischen Montag, 09:00 Uhr, und Mittwoch, 10:50 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Scheune an der Kapellenstraße in Haren. Aus dem Gebäude entwendeten sie mehrere Werkzeuge. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kapellenstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

