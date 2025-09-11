Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Haren - Werkzeuge aus Scheune entwendet
Haren (ots)
Zwischen Montag, 09:00 Uhr, und Mittwoch, 10:50 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Scheune an der Kapellenstraße in Haren. Aus dem Gebäude entwendeten sie mehrere Werkzeuge. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kapellenstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.
