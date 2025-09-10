POL-EL: Lingen - Stellenausschreibung

PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Lingen (ots)

Die Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim sucht nächstmöglichen Zeitpunkt am Standort Lingen Sachbearbeiter/in (m/w/d) Wirtschaftsverwaltung. Interessierte können sich bis zum 24. September 2025 bewerben. Die vollständige Ausschreibung und weitere Details finden Sie im Anhang.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

