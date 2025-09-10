POL-EL: Lingen - Stellenausschreibung

Lathen (ots) - Am Donnerstag, den 04.09.2025, gegen 15:06 Uhr, kam es in Lathen, an der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein grauer Fiat befuhr die Hauptstraße in Richtung Schmiedestraße. Dabei kam es zur Kollision mit einem Fahrzeug, das am rechten Fahrbahnrand stand oder gerade anfuhr. Der Fahrer dieses Fahrzeugs entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen ...

