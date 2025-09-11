Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Wohnmobil vom Grundstück entwendet

Haselünne (ots)

Am Mittwoch gegen 01:52 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter ein Wohnmobil der Marke FCA Italy vom Grundstück eines Wohnhauses an der Straße Im Bern in Haselünne. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 70.000 Euro. Zeugen, die in der Nacht zum Mittwoch verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Im Bern beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 zu melden.

