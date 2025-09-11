Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Lingen (ots)

Zwischen Mittwoch, 27.08.2025, 08:00 Uhr, und Mittwoch, 10.09.2025, 08:00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter, in ein Wohnhaus an der Lindenstraße in Lingen einzudringen. Die Täter beschädigten eine Tür, gelangten jedoch nicht in das Gebäude. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

