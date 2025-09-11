Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Unfallflucht: Pkw beschädigt

Papenburg (ots)

In der Nacht von Samstag, 06.09.2025, 20:00 Uhr, auf Sonntag, 07.09.2025, 07:00 Uhr, wurde in der Michaelisstraße in Papenburg, in Höhe der Hausnummer 8a, ein silberner VW Passat beschädigt.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Schaden durch den Anstoß mit einem Fahrrad entstanden sein. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Papenburg unter Tel. 04961/926-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell