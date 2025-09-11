PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Meppen (ots)

Am Samstag, den 06.09.2025, kam es zwischen 18:15 Uhr und 19:00 Uhr an der Kreuzung B 70 / Industriestraße zu einem Verkehrsunfall.

Ein roter Seat Leon bog von der Industriestraße nach links auf die B 70 in Fahrtrichtung Meppen ab. Der Fahrer nutzte hierfür die linke von zwei Abbiegespuren. Auf der rechten Abbiegespur befand sich zeitgleich ein bislang unbekannter Pkw, vermutlich mit niederländischem Kennzeichen.

Während des Abbiegevorgangs berührte der unbekannte Pkw den Seat am hinteren rechten Fahrzeugbereich und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 05931 / 9490 bei der Polizei in Meppen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

