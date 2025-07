LPI-G: Fahrzeugteile an Lkw entwendet

Greiz (ots) - Greiz. In der Adelheidstraße kam es am 17.07.2025 gegen 17:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer. Ein 36-jähriger Mann stieß mit seinem Fahrrad gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug. Dabei entstand am Pkw ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Durch die Kollision stürzte der Unfallverursacher und wurde dabei leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme durch ...

mehr