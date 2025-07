Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zigarettenautomat gesprengt - Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Altenburg. In den frühen Morgenstunden des 18.07.2025 gegen 02:30 Uhr sprengten bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Schmöllnschen Vorstadt. Nach derzeitigen Erkenntnissen nutzten die Täter einen pyrotechnischen Gegenstand zur Sprengung, wodurch der Automat vollständig zerstört wurde. Hierbei entstand ein geschätzter Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Anschließend entwendeten die unbekannten Täter Inhalt in bislang unbekannter Menge aus dem Automaten und flüchteten in unerkannte Richtung vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 03447 4710 bei der Polizei zu melden. (Bezugsnummer: 0185567/2025) (SR)

