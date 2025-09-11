Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Bad Bentheim - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Polizei sucht Zeugen
Bad Bentheim (ots)
In der Straße Funkenstiege in Bad Bentheim errichteten bislang unbekannter Täter eine etwa einen Meter hohe Barriere aus Ziegeln, Holz und weiterem Sperrgut. Diese wurde mittig auf der Fahrbahn, unmittelbar hinter einer Kurve, aufgebaut. Ein Passant meldete dies am Mittwoch gegen 6.11 Uhr der Polizei.
Da an der Örtlichkeit keine Straßenbeleuchtung vorhanden ist, stellte die errichtete Mauer insbesondere während der Nachtzeit und in den frühen Morgenstunden eine erhebliche Gefahr für Verkehrsteilnehmer dar. Glücklicherweise kam es zu keinem Unfall.
Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei in Bad Bentheim oder unter der zentralen Rufnummer 5922 776600 zu melden.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell