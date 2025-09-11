PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Polizei sucht Zeugen

Bad Bentheim (ots)

In der Straße Funkenstiege in Bad Bentheim errichteten bislang unbekannter Täter eine etwa einen Meter hohe Barriere aus Ziegeln, Holz und weiterem Sperrgut. Diese wurde mittig auf der Fahrbahn, unmittelbar hinter einer Kurve, aufgebaut. Ein Passant meldete dies am Mittwoch gegen 6.11 Uhr der Polizei.

Da an der Örtlichkeit keine Straßenbeleuchtung vorhanden ist, stellte die errichtete Mauer insbesondere während der Nachtzeit und in den frühen Morgenstunden eine erhebliche Gefahr für Verkehrsteilnehmer dar. Glücklicherweise kam es zu keinem Unfall.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei in Bad Bentheim oder unter der zentralen Rufnummer 5922 776600 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

  • 11.09.2025 – 13:23

    POL-EL: Haren - Diebstahl einer Einkaufstasche

    Haren (ots) - Am Bahnhofsvorplatz in der Gerhard-Book-Straße in Haren entwendete ein bislang unbekannter Täter die Einkaufstasche des Geschädigten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 33 Euro. Die Tasche war zuvor vom Geschädigten im Bereich des Vorplatzes abgestellt worden. Zeugen, werden gebeten, sich bei der Polizei Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 13:19

    POL-EL: Meppen - Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

    Meppen (ots) - Am Samstag, den 06.09.2025, kam es zwischen 18:15 Uhr und 19:00 Uhr an der Kreuzung B 70 / Industriestraße zu einem Verkehrsunfall. Ein roter Seat Leon bog von der Industriestraße nach links auf die B 70 in Fahrtrichtung Meppen ab. Der Fahrer nutzte hierfür die linke von zwei Abbiegespuren. Auf der rechten Abbiegespur befand sich zeitgleich ein bislang unbekannter Pkw, vermutlich mit niederländischem ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 11:21

    POL-EL: Papenburg - Unfallflucht: Pkw beschädigt

    Papenburg (ots) - In der Nacht von Samstag, 06.09.2025, 20:00 Uhr, auf Sonntag, 07.09.2025, 07:00 Uhr, wurde in der Michaelisstraße in Papenburg, in Höhe der Hausnummer 8a, ein silberner VW Passat beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Schaden durch den Anstoß mit einem Fahrrad entstanden sein. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend ...

    mehr
