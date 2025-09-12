PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Emsbüren - Einbruch in Kindergarten

Emsbüren (ots)

Zwischen Mittwoch, 18:50 Uhr, und Donnerstag, 05:20 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Kindergartens in der Fliederstraße in Emsbüren. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten die Täter ein Fenster und gelangten so in das Gebäudeinnere. Nahezu alle Räume wurden durchsucht. Dabei schlugen die Täter eine Sicherheitsscheibe ein, hebelten eine verschlossene Innentür auf und brachen mehrere Schränke auf. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Entwendet wurden unter anderem ein Mobiltelefon sowie eine Musikbox. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

