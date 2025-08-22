PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OL: Trunkenheit im Straßenverkehr

Oldenburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen 00:00 Uhr, befuhr ein 19-Jähriger aus Billerbeck, Nordrhein-Westfalen, mit seinem Opel die Ammerländer Heerstraße in Oldenburg mit überhöhter Geschwindigkeit.

Nach Erblicken der Polizei setzte der 19-Jährige seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Posthalterweg, Am Heidkamp und Brookweg fort, wo er schließlich anhielt und sein Fahrzeug mit zwei weiteren Personen fluchtartig verließ.

Im Rahmen der anschließenden Kontrolle stellten die Einsatzkräfte bei dem Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,45 Promille. Dem 19-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. Zudem wurde der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. (997012)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

