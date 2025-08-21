PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Versuchter Einbruchdiebstahl - Zeugenaufruf

Oldenburg (ots)

In der Zeit von gestern Nachmittag, ca. 16:00 Uhr, bis heute Morgen, ca. 07:40 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter die äußere Verglasung des Fensters eines Firmengebäudes im Stiller Weg in Oldenburg und versuchten augenscheinlich in das Innere des Objektes zu gelangen. Dies misslang.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im genannten Zeitraum im Bereich der Straße Stiller Weg gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 zu melden.(998044)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Isabell Schoolmann
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

